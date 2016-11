Uutinen

Etelä-Saimaa: Vienti Venäjälle kääntyi kasvuun – yritysten odotukset varovaisen positiivisia Suomalaisten yritysten odotukset viennistä Venäjälle ovat kääntyneet positiiviseen suuntaan sitten viime kevään. Torstaina julkaistussa Venäjä-kaupan barometritutkimuksessa 89 prosenttia vastaajista arvelee yrityksensä viennin kasvavan tai pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Suurista yrityksistä viennin laskua ennakoi ainoastaan kolme prosenttia vastaajista. Odotuksille on katetta, sillä Suomen Tullin elokuun tilastot kertovat, että kolmen vuoden tauon jälkeen Suomen vienti Venäjälle on kääntynyt kasvuun. Elokuussa kasvua kirjattiin pari prosenttia. Myös barometrin vastaukset viestivät viennin kasvusta. 27 prosenttia vastaajista kertoi viennin kasvaneen, ja noin puolella yrityksistä vienti oli pysynyt ennallaan. Merkittävä ero aiempaan on myös siinä, että nyt 24 prosenttia vastaajista kertoi vientinsä supistuneen, kun vielä keväällä supistumisesta kertoi 42 prosenttia vastaajista. Haastatellut yritykset eivät odota Venäjän taloudessa tapahtuvan suuria muutoksia, mutta 75 prosenttia uskoo talouden kasvavan jonkin verran tai pysyvän nykyisellään. Viime kevään tutkimuksessa Venäjän talouden supistumiseen uskoi lähes puolet vastaajista. Venäjän-kaupan barometritutkimus on tehty vuodesta 2002 asti yhteensä 30 kertaa. Taloustutkimuksen tekemää tutkimusta varten tehtiin 300 haastattelua syys–lokakuussa. Lue koko uutinen:

