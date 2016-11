Uutinen

Etelä-Saimaa: Venäläisten rajanylitykset kääntyivät elokuussa nousuun Nuijamaalla — Koko vuosi vielä pahasti miinuksella Venäjän kansalaisten rajanylitysten määrä on kääntynyt kasvuun Nuijamaan rajanylityspaikalla. Kasvu alkoi elokussa. Vielä elokuussa kasvu oli viime vuoteen verrattuna pientä. Tuolloin venäläiset ylittivät rajan Nuijamaalla 197 971 kertaa, mikä on 185 rajanylitystä vuotta 2015 enemmän. Syys—lokakuussa kasvu on ollut huomattavaa. Syyskuussa venäläiset ylittivät rajan Nuijamaalla 157 086 kertaa (145 003 vuonna 2015) ja lokakuussa 173 710 kertaa (160 875). Imatran rajanylityspaikalla sen sijaan rajanylitysten määrät ovat olleet laskussa syksylläkin. Elokuussa rajan ylitti 100 773 venäläistä, mikä on noin 15 000 viime vuotta vähemmän. Syys—lokakuussa lasku on tasoittunut. Syyskuussa venäläisiä rajanylittäjiä oli noin 6 000 ja lokakuussa noin 2 000 viime vuotta vähemmän. Koko vuoden luvut ovat kuitenkin yhä runsaasti miinuksella. Tämän vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana venäläisten rajanylityksen ovat Nuijamaalla vähentyneet noin 14 prosentilla. Venäläisten ovat ylittäneet rajan 260 000 kertaa vähemmän kuin vuonna 2015. Imatralla laskua oli noin 17 prosenttia, eli 150 000 rajanylitystä. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla kirjattiin 5 568 000 rajanylitystä vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana. Koko vuoden liikenne on ollut hiljaisempaa kuin vuonna 2015, jolloin lokakuun loppuun mennessä rajanylityksiä oli ollut 5 881 000. Lue koko uutinen:

