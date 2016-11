Uutinen

Etelä-Saimaa: Rehn: Kivihiilen kielto kiillottaisi Suomen mainekuvaa Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) sanoo, että kivihiilen käytön kieltäminen energiantuotannossa edistäisi suomalaisten ympäristöteknologian yritysten vientimahdollisuuksia. Rehn kertoi tuoreessa Helsingin Sanomien haastattelussa hallituksen suunnitelmista kieltää kivihiilen käyttö vuoden 2030 jälkeen. Suunnitelma sisältyy valmisteltavaan energia- ja ilmastostrategiaan. Rehn valotti hallituksen tarkoitusperiä puhuessaan Mikkelissä keskiviikkona. Rehnin mukaan kyse ei ole yksinomaan siitä, että saastuttavasta kivihiilestä halutaan eroon ja uusiutuvan energian käyttöä lisätään. — Selkeä irtiotto kivihiilestä vahvistaisi mielikuvaa Suomesta vahvana cleantechin kotimaana, totesi Rehn. Ministerin mukaan Suomi on jo vahva ympäristöteknologian osaaja ja alan yrityksiä on paljon. Tätä vain ei ole osattu brändätä yhtä hyvin kuin esimerkiksi Tanskassa, joka käyttää Suomea enemmän fossiilisia polttoaineita. — Jos olisimme ensimmäinen maa maailmassa, joka kieltäisi kivihiilen käytön, linjaus olisi merkittävä. Rehn vertaa ratkaisua naisten äänioikeuteen, josta Suomi aikoinaan päätti ensimmäisenä maana maailmassa. Hallituksen suunnitelmien mukaan kivihiilen varavoimakäyttö poikkeustilanteissa olisi sallittua jatkossakin. Energiateollisuus ry leimaa aikomukset populistiseksi julkisuustempuksi. Yhdistyksen lähettämässä kannanotossa todetaan, että hanke edellyttäisi mittavia korvauksia tuottajille. Energia-alan näkemyksen mukaan hallitus ei ymmärrä energiamarkkinoita ja vaarantaa koko teollisen investointiympäristön. — Nykyisellä ohjauksella ja yritysten investoinneilla kivihiilen käyttö on vähentynyt jo murto-osaan aiemmasta, ja trendi on samansuuntainen ilman kieltolakejakin, todetaan kannanotossa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/03/Rehn%3A%20Kivihiilen%20kielto%20kiillottaisi%20Suomen%20mainekuvaa/20161599/4