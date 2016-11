Uutinen

Etelä-Saimaa: Parkkisakosta valittaminen voi käydä kukkaron päälle — oikeuksien perimiä maksuja on korotettu tuntuvasti Parkkisakko harmittaa. Oikaisuvaatimuksen viemistä hallinto-oikeuteen kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan, jos kunnan pysäköintivalvonnalle tehty oikaisuvaatimus ei tuota toivottua tulosta. Jos oma oikeustaju ja hallinto-oikeuden tuomarin näkemys pysäköintivirhemaksun aiheellisuudesta eivät kohtaa, hallinto-oikeus perii palveluistaan 250 euron tuomioistuinmaksun. Aikaisemmin, ennen vuoden vaihdetta, valittaminen oli maksutonta. Tuomioistuinten maksujen roimalla korotuksella valtio ei oikeusministeriön osastopäällikkö Kari Kiesiläisen mukaan pyri keräämään lisätuloja. — Oikeudenhoidon kokonaisuudistuksen tärkein tausta-ajatus on se, että oikeuksien resurssit voidaan kohdentaa juttuihin, joissa oikeusturvan tarve on suurin, Kiesiläinen sanoo. Maksujen vaikutuksesta ei ole vielä tarkkaa kuvaa. — Ehkä oikeuteen tulevien juttujen määrä on hieman laskenut. Juttujen määrä käräjäoikeudessa kuitenkin on vaihdellut vuosittain tätä ennenkin varsin paljon, Etelä-Karjalan käräjäoikeuden laamanni Hannu Rantalainen sanoo. Itä-Suomen hovioikeuteen oli syykuun loppuun mennessä tullut noin 20 prosenttia vähemmän juttuja kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Kansliapäällikkö Olli Hyvärisen mukaan vielä on liian aikaista päätellä mistä se johtuu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/03/Parkkisakosta%20valittaminen%20voi%20k%C3%A4yd%C3%A4%20kukkaron%20p%C3%A4%C3%A4lle%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89oikeuksien%20perimi%C3%A4%20maksuja%20on%20korotettu%20tuntuvasti/2016121441449/4