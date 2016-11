Uutinen

Etelä-Saimaa: Nordkalkin lupa Lappeenrannan läjitysalueiden laajentamiseen varmistui — KHO hylkäsi valituksen Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt Nordkalk Oy:n Lappeenrannan Ihalaisen kaivoksen ympäristöluvasta tehdyn valituksen. Se koski lupatekstin yhtä sanaa. Lupa koskee kaivoksen tuottaman sivukiven ja muun maamassan läjitystä sekä uuden kivenkäsittelylinjan rakentamista. Nordkalk sai luvan korottaa ja laajentaa Ihalaisen kaivoksen lähistöllä olevia nykyisiä läjitysalueita sekä perustaa uuden läjitysalueen. Yhtiön suunnittelemat laajennusalueet ovat kaivosalueelta Hanhijärven kylän ja Ojala-Tuomelan asuinalueen suuntaan. KHO:n päätös varmisti luvan myös uuden kivenkäsittelylinjan rakentamiselle kaivosalueelle. Nordkalk on saanut valmistella lupahakemuksessa esitettyjä hankkeita valituksesta huolimatta. Ympäristöluvan myönsi alunperin Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) vuonna 2014. Yksityishenkilö teki siitä valituksen, jonka Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi. Henkilö valitti Vaasan päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka myös hylkäsi valituksen. Valitus koski ympäristöluvan yhtä sanaa. Lupatekstin mukaan louhinnassa muodostuva sivukivi on ensisijaisesti määrätty hyödynnettäväksi esimerkiksi tierakenteissa, muussa maanrakentamisessa ja murskaamoissa. Valittaja halusi sanan ensisijaisesti pois. Hänen perustelujensa mukaan yhtiö pitää velvoittaa hyödyntämään sivukivi ja poistettavat pintamaat tai hyväksyä niiden uudet loppusijoitusläjitykset. Lue koko uutinen:

