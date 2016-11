Uutinen

Etelä-Saimaa: Miltä maailma näyttää? Kaisa Neimala esittelee tämän vuoden uutuuskirjoja Imatralla Listaus kirjoista on jo valmiina. Imatralainen kirjallisuuskriitikko ja lukija Kaisa Neimala esittelee 25. marraskuuta tämän vuoden aikana lukemansa uudet kirjat. Tänä syksynä teemana on, miltä maailma näyttää. — Suurta määrää kirjoja ei voi esitellä ilman runkoa. Tällä kertaa pidän näyttämisen luennon: Miltä ympäristö näyttää? Miltä politiikka näyttää? Miltä ihmiset näyttävät? Aikaisemmista vuosista poiketen Neimala on merkinnyt listaukseensa jokaisen teoksen alle lyhyen kuvailun kirjasta näyttämisen hengessä. Muutokseen on syynsä. — Luento on joutsenlauluni, en aio näitä enää jatkaa tämän vuoden jälkeen. Miltä suomalainen kirjallisuus näyttää tällä hetkellä? Kriitikon mukaan monipuoliselta. — Vielä muutama vuosi sitten valitettiin, että nuoria koulutetaan liikaa alalle ja heistä tulee samanlaisia kirjoittajia. En ole koskaan surrut sitä, että kouluttaminen tekisi kirjoittajista samanlaisia. Ei tee, eiväthän tiedemiehetkään ole samankaltaisesta koulutuksesta huolimatta keskenään samanlaisia. Neimala toteaa viime aikoina julkaistujen teosten todistavan, että huoli oli turha. — Tasapaksuudesta ei ole tietoakaan. Kaikille avoin kirjallisuuspäivä 25. marraskuuta kello 10–16 Imatran kylpylällä. Ilmoittautuminen Etelä-Karjalan kesäyliopiston verkkosivujen kautta viimeistään 11. marraskuuta. Lisää aiheesta perjantain lehdessä. Lue koko uutinen:

