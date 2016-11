Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaislähtöinen vapaalaskija palasi kotimaahansa luennoimaan — elämä oli keväällä hiuskarvan varassa Lappeenrannassa lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt Minna Riihimäki vierailee lauantaina luennoimassa Skiexpo-tapahtumassa Helsingissä. Riihimäki on asunut Ranskassa 22 vuotta. Hän oli parikymppinen lähtiessään Lappeenrannasta. — Pakkasin kamat autoon ja ajoin Grenobleen, koska se on lähimpänä vuoria, Riihimäki kertoo. Riihimäki kouluttautui Ranskassa hammaslääkäriksi ja löysi tiensä vapaalaskupiireihin. Nykyisin Riihimäki asuu laskettelukeskuksestaan tunnetussa Chamonix’ssa. Vaikka Riiihimäki ei itse kilpaile, hän tuntee lajin maailmankiertueella menestyneitä vapaalaskijoita. Kaksinkertainen maailmanmestari, itävaltalainen Eva Walkner, on hänen hyvä ystävänsä, samoin hurjista lasketteluvideoistaan tuttu amerikkalaislaskija Seth Morrison. Vapaalaskuelokuvissa itsekin esiintynyt Riihimäki on silti sangen tuntematon kotimaassaan. — Käyn Suomessa melko harvoin, enkä ole muutenkaan kokenut tarpeelliseksi ilmoitella olemassaolostani. Riihimäen esitelmän aiheena on ryhmän vaikutus laskemiseen. Aihevalintaan vaikutti hänen oma vakava loukkaantumisensa viime keväänä. — Tulin jyrkkää rinnettä alas kuperkeikkaa lähes 300 metriä. Kuin ihmeen kaupalla onnistuin pysähtymään, Riihimäki huokaa. Loukkaantumiseen vaikutti ryhmän ulkopuolisen hiihtäjän varomattomuus. Lue lisää perjantain lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/03/Lappeenrantalaisl%C3%A4ht%C3%B6inen%20vapaalaskija%20palasi%20kotimaahansa%20luennoimaan%20%E2%80%94%20el%C3%A4m%C3%A4%20oli%20kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20hiuskarvan%20varassa/2016121450302/4