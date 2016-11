Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuutostien Kärenkylän ja Jurvalan itäisen eritasoliittymän välinen tieosuus saadaan käyttöön pian Kuutostien perusparannus Luumäen ja Lappeenrannan välillä on edennyt aikataulun mukaan. Jurvalan itäisen eritasoliittymän ja Kärenkylän välinen osuus avataan liikenteelle marraskuun puolivälissä. — Tavoitteena on avata osuus liikenteelle marraskuun puolivälissä. Tarkkaa päivämäärää meillä ei vielä ole. Töiden eteneminen riippuu aina myös sää- ja keliolosuhteista, projektipäällikkö Harri Liikanen kertoo. Kärenkylä ja Jurvalan itäisen eritasoliittymän välinen tieosuus avataan liikenteelle nelikaistaisena keskikaidetienä. Nopeusrajoitus on tietöiden vielä kestäessä 80 kilometriä tunnissa ja tieosuudella on tietöistä varoittavat liikennemerkit. — Meidän tavoitteena on lyödä tieosuuden avaamista koskeva päivämäärä lukkoon ensi maanantaina, Liikanen jatkaa. Haimilassa liikenne ohjataan Jurvalan läntisen kiertoliittymän kautta uudelle tielinjalle. Tietöiden aikana liikenne on kulkenut Kankaan hautausmaan kiertävän kiertotien kautta. Jurvalan läntisen eritasoliittymän ja Rantsilanmäen eritasoliittymän välisellä uudella tieosuudella on aluksi käytössä vain yksi kaista molempiin suuntiin. Samalla liikenteen tulppana ollut Pitkä-Shellin kiertotie Rantsilassa jää viimeinen pois käytöstä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/03/Kuutostien%20K%C3%A4renkyl%C3%A4n%20ja%20Jurvalan%20it%C3%A4isen%20eritasoliittym%C3%A4n%20v%C3%A4linen%20tieosuus%20saadaan%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n%20pian/2016121444836/4