Etelä-Saimaa: Kauhun vallassa Valtakadulla — lappeenrantalainen lyhytelokuva kiertää festareita Polvileikkauksella voi olla kauhistuttavia seurauksia. Niihin havahtui lappeenrantalainen elokuvaharrastaja Tuomas Anttonen elokuussa. Syyskuussa hän oli jo kuvannut lyhyen kauhuleffan, joka kiertää nyt elokuvafestivaalijärjestäjien käsissä. — Tajusin leikkausarven ilmaiseksi maskeeraukseksi, Anttonen sanoo. Mieleen tuli rikollinen, joka ajautuu kostonkierteeseen. Kolme kuvauspäivää, neljä päivää musiikin säveltämistä ja kymmenen jälkitöitä: Käärme syö omaa häntäänsä oli valmis. — Se näytti niin hyvältä, että ajattelin muidenkin kiinnostuvan. Paketti lähti 60 indie-elokuvafestivaalille. Kolme on toistaiseksi vastannut kyllä. Käärme syö omaa häntäänsä on Anttosen esikoisohjaus, eikä hän suunnittele uutta uraa elokuvista. — Lyhytelokuvalla ei oikein voi ansaita. Jatko odottaakin sekä esikoisen saamaa vastaanottoa että erityisesti riittävän hyvän tarinan keksimistä. Anttonen on elokuvaajana itse oppinut. Kauhun kuviin hänet johdatti musiikki. — Omaksi iloksi aloin tehdä videoita musademoille. Musiikkivideot syntyivät Joutsenon musiikkipiireissä teininä. Kauhun maailma syventyi samanhenkisessä porukassa yliopistossa Skinnarilassa. Esikoinen kiertää ulkomailla, mutta kotinurkilla kuvattua leffaa ei täällä ole jaettu laajemmalle yleisölle. — Sen voisi esittää sopivassa tapahtumassa. Hyvä paikka olisi ollut Night of the Living Pictures viikko sitten, mutta sinne lyhäri ei ehtinyt. Kanavansuulla jätesäkistä heräävän roiston itsetuhoisen elämän kauhu on yhä mysteeri Lappeenrannassa. Lue koko uutinen:

