Uutinen

Etelä-Saimaa: Jonni Myyrästä tuli urheilukomediaa — kepeys tuo ilmavuutta keihäänheittäjän tarinaan Näyttelijä Turo Marttila on opetellut vuorosanojen ohella ristiaskeleita. Hän esittää nimihahmoa keihäänheiton olympiavoittajan Jonni Myyrän elämäntarinassa, joka saa kantaesityksensä kaupunginteatterissa huomenna perjantaina. — Heittotoistoja tulee paljon. Pitää olla tarkkana, ettei remmo itseään rikki, fyysisesti roolinsa rakentava Marttila sanoo. Savitaipalelainen Jonni Myyrä (1892—1955) oli keihäänheiton kaksinkertainen olympiavoittaja ja maailmanennätysmies. Urheilemisen ohella Myyrä oli moninkertaisesti epäonninen liikemies, jonka yritteliäisyyttä siivittivät lainarahat. — Minulle Jonnin tarina kertoo ennen kaikkea unelmista. Tarinan ytimessä on unelma paremmasta elämästä. Mitä keinoja meillä on oikeus käyttää unelmiemme tavoittelemiseen?, näytelmän käsikirjoittaja-ohjaaja Tuomo Rämö toteaa. Jonni Myyrän tarina on valmista tragikomediaa. Kaupunginteatterissa tarina painottuu komediaksi, koska tyylilaji tuo siihen Rämön mukaan ilmavuutta ja keveyttä. Sepite jouhevoittaa tarinan kuljetusta, mutta hauskinta siinä ovat tositapahtumat. — Mitä älyttömämmältä tilanne tuntuu, sitä varmemmin se on totta, käsikirjoittaja-ohjaaja ohjeistaa yleisöä. Jonni — Savitaipaleen paras keihäänheittäjä ja pahin huijari -näytelmän kantaesitys Lpr:n kaupunginteatterin suurella näyttämöllä 4. marraskuuta kello 19. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/03/Jonni%20Myyr%C3%A4st%C3%A4%20tuli%20urheilukomediaa%20%E2%80%94%20kepeys%20tuo%20ilmavuutta%20keih%C3%A4%C3%A4nheitt%C3%A4j%C3%A4n%20tarinaan/2016121444897/4