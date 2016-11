Uutinen

Etelä-Saimaa: Jääkiekkoliitto luopui lasten sarjataulukoista: ”Tehopisteiden tuijottelua olennaisempaa on kysyä, onko pelaaminen kivaa” Jääkiekkoliiton päätös poistaa sarjataulukot alle 12-vuotiaiden lasten kilpailuista on otettu Etelä-Karjalassa vastaan varsin myönteisesti. Sarjataulukot poistettiin tästä syksystä alkaen. — Tehopisteiden tuijottelua olennaisempaa on kysyä, onko pelaaminen kivaa, SaiPan E-juniorien vastuuvalmentaja Petri Hänninen toteaa. Kymi-Saimaan aluepäällikkö Kari Schemeikka on saanut muutoksesta vain vähän palautetta. — Uskon, että tämä helpottaa seurojen toimintaa, kun ei tule vertailua siitä, kuka lapsi pelaa missäkin joukkueessa ja kenestä tulee uusi Patrik Laine tai Jesse Puljujärvi. Jokainen lapsi kehittyy eri tahtia, Schemeikka toteaa. Jääkiekkoliiton tekemien muutosten tavoite on, että nuorimmissa ikäluokissa korostuu kilpailullisuuden sijaan liikunta- ja lajitaitojen oppiminen. — Lapset haluavat pelata ja he kilpailevat kyllä pelin sisällä, mutta eivät hirveästi sarjataulukoilla ja tilastoilla. Yksi peli unohtuu lapselta hyvin nopeasti. Tämän muutoksen tärkein pointti on kilpailullisuuden rajaaminen ja mittakaavan saaminen oikeisiin suhteisiin lasten toiminnassa, Schemeikka sanoo. Schemeikan mukaan epäterve kilpailullisuus lasten tasolla on ollut ajoittain ongelma erityisesti Kaakkois-Suomea tiiviimmissä asutuskeskuksissa, joissa välimatkat jääkiekkoseurojen välillä ovat lyhyet. — Se on näkynyt siinä, että pelaajia on siirrelty seurasta toiseen liian nuorella iällä. Lapsi on haluttu laittaa siihen joukkueeseen, joka on korkeimmalla sarjatasolla. Eteläinen alue pyrki poistamaan vääränlaista kilpailullisuutta nyt niin, että he ottivat sarjatasot pois. Myös Kymi-Saimaan alueella on keskusteltu, pitäisikö juniorien AAA- ja AA-tasomerkinnät poistaa. — Toisaalta on esitetty näkökulma, että entäs jos mukaan tulee vasta-alkaja, joka kohtaa viisi vuotta kiekkoa harjoitelleen. Se ei välttämättä tue pelistä nauttimista. Olisi tärkeää, että vasta-alkajat voisivat pelata vastakkain. Viime kaudella jääkiekon D- ja nuoremmissa C-junioreissa siirryttiin valtakunnallisesti käytäntöön, jossa joukkueiden kevätkauden sarjataso ei määräytynyt enää suoraan syyskauden sarjasijoituksen perusteella. Joukkueiden kevään sarjatasot päätettiin joulukuun tasontarkastuspalavereissa. — Silläkin haluttiin vähentää kilpailullisuutta. Emme halua joukkueille ilmapiiriä, että joku ottelu on pakko voittaa ja pelata kahdeksalla pelaajalla, jotta se pääsee jonkun viivan yläpuolelle. Mitä vastaat muutosta vastustaville henkilöille, jotka ajattelevat, että lasten otteluiden tilastoinnin poistumisen vuoksi Suomesta ei enää jatkossa tule huippujääkiekkoilijoita? — Valmennuksen laatu ja lapsen oma halu ratkaisee kaiken. Lapset laskevat maalit itse, jos heillä on siihen tarvetta. Isompi huoli meillä on se, miten saamme nykylapset liikkumaan monipuolisesti. Silloin meille ei tule uusia laineita ja puljujärviä, jos lapsemme eivät liiku riittävästi ja monipuolisesti. Se ei ole tilastoista tai sarjataulukoista kiinni, Schemeikka sanoo. — Meillä on edelleen nuoria, jotka haluavat edetä sitä kilpaurheilijan polkua pitkin. Heille pitää pystyä tarjoamaan edelleen mahdollisuus tavoitella huippua, vaikka yhteistyössä seurojen kesken. Samalla meillä pitää yhä olla se harrastepolkukin. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

