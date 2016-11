Uutinen

Imatra kohdentaa rahaa markkinointiyhtiölle, Imatra base campin budjetti kootaan monista puroista Imatralla haravoidaan parhaillaan kokoon Imatra base campin rahoitusta. Yhtiön toimiala on kaupungin tilojen ja tapahtumien markkinoija. Koska uuden yhtiön sateenvarjon alle menevät toiminnot ovat aiemmin olleet eri kaupunkiorganisaatioiden ja Imatran seudun kehitysyhtiön (Kehy) alaisuudessa, joudutaan yhtiön budjetti resursoimaan uudelleen yhteen kokonaisuuteen. — Käynnissä on parhaillaan resurssien uudelleen kohdentaminen. Kyse on rahoista, joita siirretään ensi vuoden alussa yhtiölle. Yksi osa niistä on Kehyltä siirtyvät rahat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) sanoo. Merkittävä osa yhtiön budjetista koostu osasta, mikä siirtyy pois Kehyn budjetista henkilöstön ja tehtävien siirtyessä sieltä pois. — Siellä ja täällä olevat rahat keskitetään yhteen paikkaan. Tällä halutaan myös saada enemmän aikaiseksi. Yhtiön lopullinen budjetti ensi vuodelle määrittyy lopullisesti joulukuussa valtuuston budjettikokouksessa. Uutta Base campille korvamerkittyä rahaa ei Helmisen mukaan esitetä, vaan yhtiön rahoitus muodostuu jo olemassaolevista rahoista. Helmisen mukaan yhtiön budjetti asettuu noin 600 000 euroon.

