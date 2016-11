Uutinen

Etelä-Saimaa: Ihalaisen sivukivi on nyt sataprosenttisesti hyötykäytössä Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Ihalaisen kaivoksen ympäristöluvasta on varmistus tulevaisuuden varalle, sanoo Nordkalkin Lappeenranta-Louhi-yksikön päällikkö Jouni Heinonen. Tämän hetken toimintaan päätös ei hänen mukaansa mitenkään vaikuta. — Uusia läjitysalueita ei ole alettu tehdä, koska niille ei ole tarvetta. Kaikki kaivoksessa syntyvä sivukivi menee nyt hyötykäyttöön. Osin on vanhojakin läjityksiä kaivettu, Heinonen kertoo. Hänen mukaansa sivukiveä nielee etenkin Kuutostien levennys Lappeenrannasta Taavettiin, mutta myös muu rakentaminen. — Tilanteet kuitenkin muuttuvat, ympäristöluvalla turvataan tulevaisuuden toiminta, varaudutaan siihen, että aina ei sataprosenttiseen hyödyntämiseen päästä.. Ympäristöluvan mahdollistama uuden kivilinjan rakentaminen on Heinosen mukaan myös tulevaisuuden hanke. Lue koko uutinen:

