Etelä-Saimaa: Hoivapalvelut keskittyvät ketjuille — Attendon Aapelikoti-kauppa tuorein esimerkki Etelä-Karjalassa Hoiva-alalla pienten toimijoiden päätyminen isoille on selvä trendi, sanoo julkisten hankintojen markkinoita tutkinut Pekka Lith. Palveluasumisyritysten määrä kääntyi laskuun jo vuonna 2008, ja lasku jatkuu yhä. — Uusia yrityksiä ei aloiteta, ja vanhoja loppuu. Esimerkiksi Attendo etenee kahdella tavalla, ostamalla sekä perustamalla uusia toimipaikkoja, Lith toteaa. Hän näkee taustalla tulossa olevan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen. — Isot toimijat valmistautuvat markkinoiden uusjakoon. Kun sote-uudistus tehdään integroimalla yhteen sosiaali- ja terveysalan palvelut, se vaatii tiettyä yrityskokoa ja kiihdyttää väistämättä keskittymistä. Samaa mieltä on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) toimitusjohtaja Pentti Itkonen. — Jos pitää tarjota isoja palvelukokonaisuuksia, mistä pienet niitä tarjoavat? Attendon yritysostoista vastaavan Jere Pessalan mukaan kyse on myös siitä, että hoivapuolen yrittäjät ikääntyvät. Yrittäjät lähestyvät itse Pessalan mukaan Attendoa päivittäin. Attendo on pohjoismainen hoiva- ja terveyspalveluketju. Keskiviikkona Attendo kertoi ostaneensa Imatran Mansikkalasta 15-paikkaisen Aapelikodin. Aapelikodin kaupan jälkeen Attendolla on kaksi vanhusten hoivakotia Etelä-Karjalassa. Vuonna 2012 Attendo osti Lappeenrannassa Helmikodin ja avasi sen tilalle uusissa tiloissa 61-paikkaisen Hopeahelmen Ruukinmäkeen. Seuraavana vuonna Attendo tyhjensi Joutsenossa omistamansa Hopeajoutsenen ja siirsi sen asukkaat Hopeahelmeen. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta Lue koko uutinen:

