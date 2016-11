Uutinen

Etelä-Saimaa: Hiiret tunkevat taloihin edellisvuosia isommalla joukolla Jos jostakusta tuntuu, että tänä syksynä hiiriä vilistää edellisvuosia enemmän, niin havainto on oikea. — Edellinen jyrsijähuippu oli 2013 syksyllä. Nyt ei ole ennätyksellinen syksy, mutta merkittävä, luonnehtii jyrsijätutkija Otso Huitu Metsäntutkimuslaitoksesta. Jyrsijäkannat vaihtelevat kolmen vuoden sykleissä. — Talven aikana jyrsijät nälkiintyvät, altistuvat taudeille ja pedoille, ja kannassa tapahtuu romahdus. Niiden määrä on vuoden verran alhaisissa lukemissa alkaakseen taas nousta. Hiiret pyrkivät ihmisten nurkkiin viimeistään ensilumen tultua. Koti- ja metsähiiren lisäksi rakennuksiin etsiytyy rottia ja metsämyyriä. — Jyrsijät pärjäävät hyvin talven yli luonnossa, mutta ne hakeutuvat mieluummin kuivaan ja lämpimän kuin nyhjöttävät räntäsateessa, Huitu sanoo. Jos ihmisten asumuksista ei löydy jyrsijöille parempia herkkuja, niille kelpaavat vaikkapa kynttilät, vessapaperi, nahkarukkaset ja liinavaatteet. Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun pistää kesämökkiä talviteloille. Jyrsijät jättävät jälkeensä suurta tuhoa. Ne saattavat järsiä sähköjohtojakin, jolloin tulipalonvaarakin on mahdollinen. Ulostekikkarat ja pissaläntit levittävät pahimmillaan tauteja. Siimahännät änkeytyvät taloon hyvin pienestä reiästä. Hiiri ei tarvitse kuin lyijykynän kokoisen aukon, eikä rottakaan tarvitse kahta senttiä isompaa koloa. Kun otukset ovat lämpimään tyyssijaan päässeet, niistä on vaikea päästä eroon. Helpompi on tukkia jyrsijöiltä tie etukäteen. — Kun ne ovat päässeet sisään, hiirenloukku on kaikkein paras konsti. Elektroniset karkotteet eivät ole osoittaneet tehoa, Huitu neuvoo. Lue koko uutinen:

