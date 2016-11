Uutinen

Etelä-Saimaa: Eteläkarjalaiset kansanedustajat puhuvat keskimääräistä enemmän eduskunnassa — Mäkelä eniten äänessä, Kopra tilaston hännillä Eteläkarjalaiset kansanedustajat käyttävät puheenvuoroja valtiopäivillä varsin eri tahtiin. Eniten puhetta on tänä vuonna pitänyt perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä, joka on käyttänyt 121 puheenvuoroa. Mäkelä on perussuomalaisten kovin puhuja. Toisesta ääripäästä löytyy kokoomuksen Jukka Kopra 11 puheenvuorollaan. Anneli Kiljunen (sd.) on Etelä-Karjalan toiseksi ahkerin puhuja 96 puheenvuorollaan. Kansanedustaja ja ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) on 72 puheenvuorollaan maakunnan keskitasoa. Ari Torniainen (kesk.) on käyttänyt eduskunnassa 42 puheenvuoroa ja Suna Kymäläinen (sd.) 30. Eduskunnan puhetilaston kärjessä ovat tutut nimet vuosien varrelta. Eniten puheenvuoroja on käyttänyt helsinkiläinen Ben Zyskowicz (kok.), toiseksi eniten salin toisella laidalla istuva tamperelainen Pia Viitanen (sd.). Kumpikin on puhunut täysistunnoissa yli 200 kertaa tämän vuoden aikana. Se on paljon, kun mediaani on 37 puheenvuoroa. Mediaani on suuruusjärjestykseen asetetuista luvuista keskimmäinen. Puheilla perustellaan omaa kantaa ja yritetään todistaa vastapuolen väitteet vääriksi. Hyvä puhe saa yksittäisen edustajan pohtimaan omaa kantaansa. Puheilla haetaan tukea, mutta niillä ei muuteta hallituksen lakiesitysten sisältöä. Ainoana kansanedustajana, kun puhemiehiä ei lasketa mukaan, Harry Harkimo (kok.) ei ole vielä avannut suutaan tämän vuoden puolella. Toistaiseksi ainoan puheenvuoronsa Harkimo piti vuosi sitten joulukuussa, kun puolusti hallituksen työllisyyspolitiikkaa välikysymyskeskustelussa. Juttu Helsingin Sanomien sivulla

