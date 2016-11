Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksoten vanhuspalveluiden ostopaikat pääosin paikallisia toimijoita Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ostopalvelupäällikkö Teija Malinen ei lähde veikkaamaan, jatkuuko keskittymiskehitys vanhusten hoivapalveluissa. — Suurin vanhuspalvelujen tuottaja Eksotelle on edelleen Lappeenrannan palvelukeskussäätiö. Pieniä palveluntuottajia on seitsemän. Attendon ja Coronarian lisäksi muut ovat paikallisia toimijoita. Vammaisten palveluissa on sitten paljon muitakin, Malinen huomauttaa. Pohjoismaiselta Attendolta Eksote on ostanut vanhastaan vanhusten palveluasumista Lappeenrannan Hopeahelmestä. Attendon omistukseen siirtyneen Aapelikodin paikat ovat myös Eksoten ostamia. Kotimaiselta Coronarialla on 46-paikkainen paikkainen palvelutalo Lappeenrannan Onnelantiellä. Kaikkiaan Eksotella on noin 300 ympärivuorokautisen hoidon ostopalvelupaikkaa. Omana toimintana ja omissa tiloissa Eksote järjestää tehostettua palveluasumista yli 700 vanhukselle. Lue koko uutinen:

