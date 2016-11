Uutinen

Etelä-Saimaa: 200-vuotias Kehruuhuone esittäytyy näyttämöllä ja näyttelyssä — 1800-luvulla siellä ojennettiin naisvankeja työnteolla Lappeenrannan Kehruuhuone-laitos perustettiin 200 vuotta sitten. Paikan historiasta kertova näytelmä saa ensi-iltansa Linnoituksen Kehruuhuoneella huomenna perjantaina, jolloin siellä avautuu myös kaksi paikan vaiheita valottavaa näyttelyä. Lappeenrannan museot kovat koonneet näyttelyn Kehruuhuoneen seudun historiallisista valokuvista. Niitä yhdeksän, vanhimmat 1900-luvun alkupuolelta. Pääosa valokuvista on 1950-luvulta, jolloin nykyinen Kehruuhuoneen rakennus toimi jo urheilutalona. Syvemmälle Kehruuhuoneen historiaan ulottunee valokuvanäyttelyn rinnalla avautuva Lappeenrannan kuvataidekoulun lasten ja nuorten näyttely. Siinä on piirustuksia ja grafiikkaa otsikolla Kuviteltua ja kuvitettua Kehruuhuoneen menneisyydestä. Näyttämöllä Kehruuhuone-laitoksen historiasta musiikkinäytelmässä lappeenrantalaisin voimin. Mukana on runsaat 25 eri-ikäistä näyttelijää, laulajaa, soittajaa ja tanssijaa. Kehruuhuone 200 -näyttely avataan perjantaina 4. marraskuuta kello 17. Näyttely on esillä vuoden loppuun saakka. Kehruuhuone 200 -näytelmän ensi-ilta on perjantaina 4. marraskuuta kello 18. Muut esitykset ovat 5.—10. marraskuuta. Irtolaisuus vei eniten naisia Kehruuhuoneeseen Kehruuhuone-laitos perustettiin Lappeenrantaan Venäjän keisari Aleksanteri I:n allekirjoituksella 5. marraskuuta 1816. Kehruuhuone oli naisvankien työ- ja ojennuslaitos. Sinne tuotiin eri puolilta maata rikoksista tuomittuja naisia sekä pahatapaisia ja joutilaita naisia. Laitoksen käyttöön luovutettiin linnoituksen luoteisosasta kasarmirakennuksia. Aidatulla vankila-alueella oli muitakin rakennuksia, ja uusia tehtiin 1830-luvulla. Nykyisen kehruuhuoneen vanhimmat piirustukset on päivätty huhtikuussa 1838. Vankilan laajennetulle tontille Kristiinankadun varteen rakennettiin kaksikerroksinen hirsirakennus, jossa oli ruokailutilat, neljä suurta työhuonetta ja keskellä eteinen. Kehruuhuone oli tarkoitettu noin sadalle vangille, mutta sinne tuotujen naisten määrä ylittyi jo ensimmäisenä toimintavuonna. Vuosina 1819—81 yli puolet Kehruuhuoneen naisista oli laitettu sinne irtolaisuuden perusteella, neljäsosalla oli tuomio lapsenmurhasta ja 15 prosentilla varkaudesta. Vankilassa asui myös lapsia. Kehruuhuone-nimi tuli naisten töistä, jotka olivat muun muassa karstausta, langan kehräystä, höyhenten riivintää ja sukkien ja kankaan kudontaa. Työnteko oli naisvankien rangaistus- ja kasvatusmuoto: ahkera pystyi lyhentämään vankeusaikaansa. Kehruuhuoneen naisvangit siirrettiin Hämeenlinnaan vuonna 1881, ja laitos muuttui miespuolisten irtolaisten työvankilaksi. 1900-luvun alussa sinne alettiin sijoittaa myös kuritushuonevankeja. Lappeenrannan keskusvankilana paikka toimi vuosina 1925—1938. Sota-aikana siellä säilytettiin vielä sotavankeja. Vuonna 1947 Kehruuhuone muuttui Suomen ensimmäiseksi urheilutaloksi, jossa järjestettiin vuosina 1958—68 myös tansseja. Vuonna 1974 urheilutalo siirtyi valtiolta Lappeenrannan kaupungin omistukseen ja toimi loppuajat tennishallina. Urheilutalon loppu tuli vuonna 2013 kun kaupunki sai EU-rahaa rakennuksen kunnostamiseksi kulttuuri- ja matkailukäyttöön. Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Kehruuhuone avasi ovensa vapunaattona 2015. Tiedot ovat Kehruuhuoneen verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/03/200-vuotias%20Kehruuhuone%20esitt%C3%A4ytyy%20n%C3%A4ytt%C3%A4m%C3%B6ll%C3%A4%20ja%20n%C3%A4yttelyss%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%891800-luvulla%20siell%C3%A4%20ojennettiin%20naisvankeja%20ty%C3%B6nteolla%20/2016121448391/4