Etelä-Saimaa: Ylikersantti Janne Turunen Maasotakoulusta on vuoden aliupseeri Ylikersantti Janne Turunen on valittu vuoden aliupseeriksi. Turunen palvelee Maasotakoulussa Lappeenrannassa sen 1. syyskuuta perustetussa simulaattorikeskuksessa. Valinnan teki Aliupseeriliitto kokouksessaan Tampereella keskiviikkona.Turusen valintaa perustellaan Aliupseeriliiton tiedotteessa seuraavasti. Liiton puheenjohtaja Mika Oranen toteaa, että Turunen on esimiesten ja alaisten arvostama sotilas. Turunen on toiminut koko palvelusuransa jalkaväen perusyksikön kouluttajatehtävissä. Hänen koulutustuloksensa ovat erinomaiset. Turunen on hoitanut myös perusyksikkönsä vääpelin sijaisuuksia ja hänen osaamistaan on hyödynnetty M18-johtamisjärjestelmä tutkimuksessa.Turunen on toiminut Lappeenrannan aliupseerit ry:ssä luottamusmiehenä.Juhana Nyman Lue koko uutinen:

