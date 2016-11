Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuokraaminen vaihtoehto Lemin ja Joutsenon hissitaloissa Rakennusliike Evälahti on tarjonnut rakentamiaan kerrostaloasuntoja Joutsenossa ja Lemillä myös vuokralle. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Jukka Evälahden mukaan vuokrailmoituksissa ei ole kyse uudesta asiasta. — Me olemme silloin tällöin tarjonneet ihmisille tätäkin mahdollisuutta. Vain osa asunnoista on tarkoitus vuokrata, hän sanoo. Rakennusliike Evälahdella on Joutsenossa vuonna 2014 valmistunut hissillinen kerrostalo. — Se on selkeästi alkanut kiinnostaa tämän vuoden aikana, Petteri Munnukka Evälahdelta kertoo. Ostajina on ollut sekä paluumuuttajia että Joutsenossa jo ennestään asuvia. Joutseno kiinnostaa nyt asunnon ostajia. — Joutseno on selvästi positiivinen verrattuna maaseututaajamiin, toimitusjohaja Hannu Ripatti LKV Koti-Ideasta kertoo. Sen sijaan Evälahden vuonna 2015 valmistunut hissitalo Lemillä on edelleen puolityhjä. — Lemillä on odottava tunnelma, Munnukka kuvaa. Maaseudun asuntomarkkinoista laajemmin päivän painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

