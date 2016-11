Uutinen

Etelä-Saimaa: Vapaudenaukion rikotut patsaat palautetaan lähiviikkoina – kaupunki asensi valvontakameroita ilkivaltapaikalle Lappeenrannan Vapaudenaukion kesällä ilkivaltaisesti rikotut patsaat tuodaan takaisin paikoilleen lähiviikkoina. Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen kertoo, että patsaat on korjattu. Patsaiden korjaus maksoi Tolosen mukaan 2000–3000 euroa. Takaisin paikoilleen tuodut patsaat valaistaan. Lappeenrannan kesällä avatun Vapaudenaukion patsaat ehtivät olla paikallaan kuukauden ennen kuin osa niistä potkittiin hajalle heinäkuun puolenvälin jälkeen. Ilkivallasta kärsi Marjukka Korhosen teos Ydinperhe — sisko- ja velipuoli. Kolmiosaisen teoksen pienin, 40-senttinen veistos oli katkaistu kokonaan. Toinen veistos oli runnottu vinoksi, ja suurimmasta veistoksesta löytyi potkimisen jäljiltä multainen jalanjälki. Tolonen kertoo, että ilkivallan tekijöitä ei ole saatu kiinni. Poliisi on lopettanut tapauksen tutkinnan, ellei uutta tietoa tule esiin. Kaupunki on päättänyt tapauksen johdosta lisätä Vapaudenaukion turvallisuutta asentamalla paikalle valvontakameroita. Tolosen mukaan kameroita on useampia ja ne on suunnatu niin, että myös patsaiden pitäisi olla jatkossa paremmin turvattuna.

