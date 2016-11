Uutinen

Etelä-Saimaa: Teuvo Eskelinen kertoo kannelleensa myös arkkipiispasta Lauritsalan seurakuntaneuvoston jäsen Teuvo Eskelinen on tarkka Raamatun tulkinnoista. Yhden kohdan mitätöinti on hänen mielestään koko Raamatun mitätöintiä. Eskelinen on ottanut osaa keskusteluun sukupuolineutraalista avioliitosta ja homoparien kirkollisesta vihkimisestä ja avioliiton siunaamisesta muun muassa tekemällä kanteluja. Viimeksi hän kanteli Sammonlahden kappalaisen Maarit Hirven homoliitoille myötämielisistä lausunnoista Etelä-Saimaassa syyskuussa. Hirvi ja muut Lappeenrannan papit eivät kuitenkaan ole ainoita, joista Eskelinen on asian tiimoilta kannellut. Kantelulta ei ole välttynyt arkkipiispakaan. — Arkkipiispa Kari Mäkinen kutsui Helsinkiin puhumaan Yhdysvalloista piispan, joka on naimisissa miehen kanssa. Hän ei nähnyt siinä mitään väärää, vaikka toimi täysin kirkon opin vastaisesti. Eskelisen mukaan Mäkinen ei sovellu mihinkään kirkon työhön. — Kirkossa on tapahtunut jyrkkä kääntymys pois Jumalan sanasta, kun on mielistelty yleistä mielipidettä ja pelätty kirkosta eroamista. Suunnan kääntäminen on yhdelle miehelle liian iso urakka, Eskelinen myöntää. — Mutta minun on toimittava näin, muuten en saa rauhaa sydämeeni. Aiheesta laajemmin torstain painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

