Etelä-Saimaa: SaiPa lainasi Kettusen SaPKoon SaiPan hyökkääjä Janne Kettunen siirtyy Mestiksessä pelaavan SaPKon riveihin 18.12.2016 ulottuvalla lainasopimuksella.22-vuotias Kettunen on pelannut tällä kaudella SaiPassa kolme liigaottelua, joista hänellä on yksi syöttöpiste. Jääkiekon Mestarien liigassa pelaamissaan viidessä ottelussa Kettunen ei ole tehnyt pisteitä.SaiPan kasvatti on pelannut urallaan kaikkiaan 10 liigaottelua (1+1) ja A-nuorissa 209 ottelua (68+67=135).SaiPan tiedotteessa kerrotaan, että seuralla on oikeus kutsua Kettunen takaisin tarvittaessa kesken lainapestin. Lue koko uutinen:

