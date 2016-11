Uutinen

Etelä-Saimaa: Prokudin-Gorskin Venäjä-kuvat päätyivät Yhdysvaltojen kongressin kirjastoon — niitä voi katsoa verkossa Sergei Prokudin-Gorski ikuisti 1900-luvun alun Venäjää tuhansiin värivalokuviin. Runsaat 50 niistä on parasta aikaa esillä Etelä-Karjalan museossa Lappeenrannassa. Laajemmin Prokudin-Gorskin tuotantoon voi tutustua Yhdysvaltojen kongressin kirjaston verkkosivuilla. Yhdysvaltojen kongressin kirjastossa on Prokudin-Gorskin kuvista 1 900 alkuperäistä lasinegatiivia. Ne päätyivät sinne kuvaajan kuoleman jälkeen. Prokudin-Gorski (1863—1944) oli värivalokuvauksen pioneeri, joka lähti kameransa kanssa kiertämään Venäjää vuonna 1903. Järjestelmällisen Venäjän kuvauksen hän aloitti vuonna 1909. Prokudin-Gorski suunnitteli 10 000 kuvan kokoelmaa ja sai projektilleen tsaari Nikolai II:n tuen. Vuodesta 1911 Prokudin-Gorskilla oli kuvausmatkoilla käytössään muun muassa oma junanvaunu, johon hän rakensi pimiön. Viimeisen laajan kuvausmatkan hän teki ensimmäisen maailmansodan aikana vuonna 1915. Hän esitti Venäjällä viimeisen kerran valokuviaan vallankumouksen jälkeen maaliskuussa 1918. Tsaariperhe teloitettiin heinäkuussa 1918. Sergei Prokudin-Gorski lähti elokuussa Norjaan, eikä enää palannut kotimaahansa. 1920-luvulla hän asettui pysyvästi Pariisin venäläiseen siirtokuntaan ja jatkoi värivalokuvauksen kehittämistä. 1930-luvulla hän onnistui saamaan Venäjältä Ranskaan pääosan kuvakokoelmastaan. Prokudin-Gorski kuoli Pariisissa vuonna 1944. Yhdysvaltojen kongressin kirjasto hankki hänen kuvansa perikunnalta vuonna 1948. Kirjastossa aineisto sittemmin digitalisoitiin, ja tuotiin vuonna 2001 julkisuuteen näyttelynä, jonka nimi oli The Empire that was Russia. Siitä Prokudin-Gorski ja hänen kuvansa alkoivat nousta kansainväliseen tietoisuuteen. Kongressin kirjaston Prokudin-Gorski-kokoelmaan voi tutustua täällä. Etelä-Karjalan museossa on esillä muun muassa Prokudin-Gorskin vuonna 1903 Saimaalta ottamat kuvat. Väri on valoa — Saimaalta itään värivalokuvin -niminen näyttely on avoinna 2. huhtikuuta 2017 saakka. Näyttelystä on tehty myös julkaisu, jossa on kaikki sen kuvat. Etelä-Karjalan museo on Lappeenrannan Linnoituksessa osoitteessa Kristiinankatu 15 ja avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 11—17. Lue koko uutinen:

