Etelä-Saimaa: Poliisi ampui aseella uhannutta miestä Joensuussa Poliisi on ampunut aseella poliisia ja itseään uhkaillutta miestä Joensuussa aamuyöllä keskiviikkona. Vuonna 1983 syntynyt joensuulaismies vietiin paikalta sairaalahoitoon. Hänen vammoistaan ei tässä vaiheessa ole tarkempaa tietoa. Poliisin tiedotteen mukaan hätäkeskus sai kello neljä ilmoituksen, että Joensuun Reijolassa liikkuu sekavasti käyttäytyvä mies, jolla mahdollisesti on ase. Paikalle lähtenyt poliisipartio tapasi jalkaisin liikkeellä olleen miehen, jolla oli käsiase kädessään. Poliisi kehotti miestä laskemaan aseensa, mutta tämä ei totellut käskytystä, vaan lähti lähestymään poliisia. Mies uhkasi aseella poliisipartiota ja välillä itseään. Tilanteen edetessä poliisi ampui miestä. Tapauksessa on käynnistetty esitutkinta. Tapahtumapaikka on toistaiseksi eristetty tutkinnan tutkinnan vuoksi. Lue koko uutinen:

