Uutinen

Etelä-Saimaa: Palveluyritykset uskovat Etelä-Karjalassa parempaan Palveluyritysten usko paremmasta on kasvanut Etelä-Karjalassa selvästi viimeisen vuosineljänneksen aikana. Asia käy ilmi EK:n tuoreesta suhdannebarometrista. Yritysten odotuksista kertova saldoluku oli heinäkuussa miinus yksi, mutta lokakuussa plus 31. Toisin sanoen yhä useampi palveluyrittäjä on sitä mieltä, että bisnes vauhdittuu lähitulevaisuudessa. — Tämä on erittäin hyvä viesti, Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen sanoi suhdannekyselyn julkistamistilaisuudessa. Kaakkois-Suomessa, johon kuuluu Etelä-Karjalan lisäksi Kymenlaakso, palveluyritysten odotukset olivat vaisummat. Saldoluku oli kuitenkin plussalla, mikä kertoo, että valoisampaan tulevaisuuteen uskoi enemmistö suhdannekyselyyn vastanneista yrittäjistä. Kyselyyn vastasi Kaakkois-Suomessa 59 yritystä, jotka työllistävät reilut 4 600 ihmistä. Palveluyritysten henkilökunta pysyi alkusyksystä ennallaan, ja 15 prosenttia ilmoitti, että ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa. Teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset paremmasta ovat Kaakkois-Suomessa hieman hiipumaan päin. Saldoluku talven näkymistä oli miinus yksi eli tilanteen arvellaan pysyvän jotakuinkin ennallaan. Tilanteen paranemista ennakoi kuusi prosenttia ja huononemista seitsemän prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastasi 45 yritystä, jotka työllistävät yhteensä lähes 7 000 ihmistä. Vastanneista 81:llä prosentilla oli tuotantokapasiteetti lokakuussa täyskäytössä. Yli puolet vastanneista kertoi, että että tuotannon määrä oli viimeisen kolmen kuukauden aikana edellisvuoden vastaavaa aikaa suurempi. Yritysten kannattavuuskehitys oli kolmannella neljänneksellä vuoden takaista parempi. Myös investointeja tehtiin viime vuotta enemmän. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/02/Palveluyritykset%20uskovat%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20parempaan/2016121445051/4