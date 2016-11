Uutinen

Etelä-Saimaa: Neste lahjoittaa 1,5 miljoonaa euroa neljälle yliopistolle – Lappeenranta mukana jakamassa pottia Öljy-, energia- ja kemianteollisuuden yritys Neste lahjoittaa Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi suomalaisille yliopistoille 1,5 miljoonaa euroa. Lahjoitussumma jaetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston, Åbo Akademin ja Helsingin yliopiston kesken. Eri yliopistojen osuutta avustuspotista ei kerrota julkisuuteen. Nesteeltä kerrotaan, että lahjoituskohteiden valinnassa painottuivat yliopistojen yhteistyön laajuus Nesteen kanssa, yliopistoista valmistuneiden osuus Nesteen rekrytoinneista sekä yliopiston akateeminen menestys kansainvälisissä arvioinneissa. Varainhankinnan yhteyshenkilö Vesa Karvonen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sanoo olevansa tyytyväinen, kun pitkäaikainen yhteistyökumppani muisti yliopistoa. Karvonen kertoo, että yliopiston ja Nesteen yhteistyöllä on pitkät perinteet. — Yhteistyö sai vauhtia jo 1970-luvulla, kun meille perustettiin kemiantekniikan osasto. Se liittyy tiukasti Nesteen toimialaan ja prosesseihin. Sieltä saakka yhteistyö on ollut vankkaa. Myös muut meidän osaamisalamme, kuten energiaan liittyvät kysymykset, ja myös logistiikka ovat Nesteelle tärkeitä. — He ovat luultavasti olleet tyytyväisiä koulutuksemme tasoon. Olemme myös pärjänneet viime aikoina hyvin kansainvälisissä arvioinneissa. Yliopisto on viime päivinä saanut paljon hyviä uutisia varainhankintaan liittyen. Maanantaina OP-ryhmä tiedotti jakavansa yliopistoille 6,3 miljoonaa euroa kesäkuussa 2017 päättyvällä rahoituskierroksella. Tuolloin Karvonen kertoi, että yliopisto on koonnut varainhankintakampanjassaan tähän mennessä noin 3,7 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/02/Neste%20lahjoittaa%201%2C5%20miljoonaa%20euroa%20nelj%C3%A4lle%20yliopistolle%20%E2%80%93%20Lappeenranta%20mukana%20jakamassa%20pottia/2016121444861/4