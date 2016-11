Uutinen

Etelä-Saimaa: Mätkyt harmittavat myös suurituloista Etelä-Karjalan toiseksi suurimmat ansiotulot sai viime vuonna Danisa Zinhu. Hän on lappeenrantalainen lääkäri, joka on asunut Suomessa yli neljännesvuosisadan. Hänen kotimaansa on Zimbabwe. Zinhun ansiotulot olivat viime vuonna 373 266 euroa. Hän kertoo tienestien kertyvän pitkistä kuusipäiväisistä työviikoista yksityisillä lääkäriasemilla. Hänen päävastaanottonsa on Lappeenrannan Terveystalossa. Viime vuonna Zinhu työskenteli myös sairaalassa Oulussa. Zinhu sanoo tekevänsä mielellään töitä myös epämukavina työaikoina, jotka kelpaavat huonosti muille lääkäreille. Danisa Zinhu tienaa hyvin, mutta myös maksaa paljon veroja. Viime vuonna hänen veroistaan ja pakollisista maksuistaan kertyi 188 289 euroa. Veroprosentti on 50. — Kyllä se minusta on paljon. Mutta se on Suomen sääntö. Zinhu sanoo, että korkea verotus on myös syy tehdä enemmän töitä, jotta käteen jäisi enemmän. Veromätkyt ovat tuoneet Zinhullekin monta kertaa lisälaskun. Hän ei pysty työnsä luonteen vuoksi tietämään tulojaan etukäteen. Joskus arvio menee pieleen, ja verottaja vaatii lisää. — Silloin tuntuu, että sitä rahaa ei enää löydy, Zinhu nauraa. Hän elättää tuloillaan perheensä, johon kuuluvat vaimo ja seitsemän lasta. Lue koko uutinen:

