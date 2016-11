Uutinen

Etelä-Saimaa: Linnoituksen valleille laskeutui avaruusalus — Onko mystinen laite teekkarijäynä vai taideteos? Vanhanaikaista avaruusalusta muistuttava hopeinen laite hämmentää Linnoituksen valleilla Lappeenrannassa. Tullin kohdalla pyörätien vieressä makaava laite on reilun metrin pituinen ja sisältä ontto. Sen sisällä on monenlaista elektroniikkaa ja sisällä vilkkuu punaisia valoja. Laite myös pitää erikoista piipitystä. Laitteen kyljessä on punaista kirjoitusta, jossa lukee ilmeisesti Tiangong. Tiangong on kiinalainen avaruusasemaprojekti. Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen sanoo, että ei ole kuullut mystisestä avaruusaluksesta. Myöskään katuisännöitsijä Vesa Verho ei tiedä, mikä laite on. Hänen mukaansa sille ei ainakaan ole haettu lupaa kaupungilta. Verho epäilee, että jäljet johtavat yliopistolle. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Ville-Matti Rissanen kuitenkin kertoo, ettei tiedä laitteen alkuperää. Laite on ilmeisesti ilmestynyt paikalleen tiistai-illan ja keskiviikkoaamun välisenä aikana. Tiedätkö sinä jotain mystisestä vempeleestä? Vaikuttaako laite teekkarijäynältä? Kerro tietosi laitteesta meille osoitteeseen uutinen@esaimaa.fi. Alla olevalta videolta voit kuunnella, minkälaista piipitystä kone pitää. Lue koko uutinen:

