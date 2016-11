Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolmen ristin kirkon remonttiin haetaan kahden miljoonan euron avustusta Imatran seurakunta on hakemassa kirkkohallitukselta 2,1 miljoonan euron avustusta Kolmen ristin kirkon remontoinnin jatkovaiheisiin. Hakemuksen jättämisestä päättää kirkkoneuvosto tänään. Käytännössä hakuun lähtee valtion rahaa. Kirkollisten rakennusten rakennusavustusten jakoperusteet muuttuivat tämän vuoden alussa. Avustukset jakautuvat valtion rahoista jaettaviin avustuksiin ja kirkon keskusrahaston tukiin. Valtion varoista myönnettäviä avustuksia voivat hakea kaikki ne seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia. Alvar Aallon suunnittelemassa Kolmen ristin kirkossa on kosteusvaurioita. Akuutteja ongelmia korjataan tehdään tämän vuoden aikana, mutta kaikkiaan kirkon on laskettu tarvitsevan usean miljoonan euron remontin. Lue koko uutinen:

