Uutinen

Etelä-Saimaa: Kestävässä kehityksessä on kolme kulmaa, ympäristö on yksi niistä Ilmasto lämpenee, ja turvapaikanhakijoita saapuu Suomeen. Syyriassa soditaan, ja myrkkylevät Chilessä nostivat lohen hintaa. Muun muassa näistä esimerkeistä puhuu Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Helena Kahiluoto. Hän on Suomen ensimmäinen kestävyystieteen professori. Hänen työtään on etsiä ratkaisuja, jotka lisäävät hyvinvointia maapallolla ja ehkäisevät kriisejä ja konflikteja. Monet ratkaistavista kysymyksistä koskettavat maapallon eri kolkkia. Osa taas on hyvin paikallisia, kuten Saimaan rehevöityminen, kierrätys tai lähialueen pelloille levitettävä lanta. Kestävä kehitys mielletään monesti pelkäksi ympäristöasiaksi. Helena Kahiluoto korostaa, että kestävyystieteessä kestävyydessä nähdään kolme tasavahvaa puolta, joiden kaikkien pitää toteutua. Näitä ovat ympäristön kestävyys, taloudellinen kestävyys sekä sosiaalinen kestävyys eli oikeudenmukaisuus. Jos ihmiskunta laiminlyö niistä jonkun, seuraukset tuntuvat myös suomalaisessa arjessa. Niin kuin esimerkiksi rankkasateet, pakolaiset ja ruuan hinta. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/02/Kest%C3%A4v%C3%A4ss%C3%A4%20kehityksess%C3%A4%20on%20kolme%20kulmaa%2C%20ymp%C3%A4rist%C3%B6%20on%20yksi%20niist%C3%A4/2016121423666/4