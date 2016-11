Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaksi valkoista pakettiautoa varastettiin Lappeenrannassa Poliisi toivoo havaintoja kahdesta Lappeenrannasta varastetusta pakettiautosta. Toinen ajoneuvo katosi sunnuntain ja maanantain välillä, toinen tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Ensimmäinen moottorikulkuneuvon käyttövarkaus tapahtui Niittylänkadulla Myllymäessä. Valkoinen Mercedes Vito varastettiin sunnuntain ja maanantain välisenä aikana. Auton rekisterinumero on JHE-619. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Tilsalankadulta Ruoholammelta hävisi valkoinen Volkswagen Transporter. Auto anastettiin kello 21:n ja kello 7.30:n välillä. Sen rekisterinumeron on TCI-319. Poliisi pyytää tapausten silminnäkijöiden tekemiä ja muita autoihin liittyviä havaintoja Lappeenrannan poliisiaseman numeroon 0295 414 600. Numero on käytössä arkisin virka-aikaan. Lue koko uutinen:

