Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan rokotuskattavuus on hyvällä tasolla — Vanhemmat kyselevät rokotusten vaikutuksista yhä enemmän Vanhemmat haluavat tietää entistä tarkemmin, millaisia vaikutuksia rokotuksilla voi olla, arvioi osa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) neuvoloiden terveydenhoitajista. Terveydenhoitaja Kirsi Liira Kourulan neuvolasta sanoo, että kyseenalaistaminen on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vanhemmat hakevat entistä enemmän tietoa verkosta ja selvittävät itsenäisesti rokotusten vaikutuksia. Joukkoon saattaa mahtua myös väärää tietoa. Saman havainnon on tehnyt terveydenhoitaja Henna-Leena Häkämies. Harva perhe kuitenkaan lopulta kieltäytyy rokotuksista. Suurin osa eteläkarjalaislapsista saa yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Erityisen hyvin on suojauduttu esimerkiksi jäykkäkouristusta, tuhkarokkoa ja poliota vastaan. Kieltäytymistä yleisempää on se, että perheet valitsevat lapselle vain osan rokotusohjelman rokotuksista. Jos lasta ei haluta rokottaa lainkaan, se voi johtua esimerkiksi huonoista kokemuksista lähipiirissä tai hyvin luonnonmukaisista elämäntapavalinnoista. Infektioylilääkäri Pekka Suomalainen Etelä-Karjalan keskussairaalasta sanoo, että laaja rokotekattavuus on tärkeää, joittei epidemioita synny ja jotta rokotusohjelman teho säilyy.

