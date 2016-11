Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan osuuspankit eivät ole valmiita luopumaan itsenäisyydestään Pienet osuuspankit Etelä-Karjalassa uskovat pärjäävänsä parhaiten itsenäisinä. Ainoan poikkeuksen tekee Savitaipaleen osuuspankki, jonka mukaan nyt on aika katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Pankki on ensi helmikuussa tekemässä päätöstä fuusioitumisesta Etelä-Karjalan osuuspankin kanssa. — Maailma muuttuu niin radikaalisti, että myös pankin on kehityttävä, Savitaipaleen osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Jouni Tiainen sanoo. Lemin osuuspankki valitsi eläkkeelle jääneen toimitusjohtajan tilalle uuden ja päätti ponnistella itsenäisenä. — Tavoitteemme on palvella paikalliset asiakkaat niin pitkään kuin esimerkiksi vanhusväestö konttorin palveluja tarvitsee, hallituksen puheenjohtaja Matti Uusitalo sanoo. Lemi on niin lähellä Lappeenrantaa, että mahdollisessa fuusiotilanteessa konttori saattaisi hävitä. Konttorin puolesta on huolissaan myös Simpeleen osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Ossi Terävä. — Rakennemuutos on sulkenut pankkeja viimeksi Kymenlaaksossa. Parikkalan osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Pekka Europaeus sanoo, että itsenäisenä säilymisellä on oma arvonsa. Langat ovat omissa käsissä eli paikallinen päätöksenteko säilyy. Luumäen osuuspankin hallituksen puheejohtaja Jarmo Haimila sanoo pankin tiedostavan erinomaisen hyvin koko pankkialaa koskevat kasvavat haasteet. — Hereillä pitää olla. Jos haasteisiin ei pystytä vastaamaan, fuusioasiaa on ajateltava uudelleen Lue koko uutinen:

