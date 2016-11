Uutinen

Etelä-Saimaa: Attendo osti Aapelikodin Imatralta Pohjoismainen terveys- hoivapalveluyritys Attendo on ostanut Imatran Aapelikodin osakekannan. Aapelikoti on 15-paikkainen ikäihmisten hoivakoti Mansikkalassa. Se on tarjonnut tehostettua palveluasumista vuodesta 1999 alkaen. Yrittäjät Eija Sutela ja Teija Lonka-Haaranen työntekijöineen jatkavat Attendon palveluksessa, Attendo kertoo tiedotteessa. Attendolla on Suomessa yli 140 tehostettua palveluasumista tarjoavaa yksikköä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/02/Attendo%20osti%20Aapelikodin%20Imatralta/2016121443045/4