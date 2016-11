Uutinen

Etelä-Saimaa: Aku Ankka tutki: suomalaislasten suosikkiammatteja ovat opettaja, eläinlääkäri ja poliisi Aku Ankka -lehti on selvittänyt peruskoulun alaluokkalaisten toiveammatit. Kärkeen nousivat opettaja, eläinlääkäri ja poliisi. Seuraaville sijoille nousivat lääkäri ja palomies. Haaveammattina mainittiin myös muun muassa lääkkeitä keksivä professori ja legoinsinööri. Tiedotteen mukaan kaikkien lasten mielestä tärkeintä työssä on hauskuus. Tyttöjen ammattihaaveissa korostuu huolenpidon tärkeys, pojilla rahan ansaitseminen. Suosituimmista ammateista poliisi ja palomies olivat poikien haaveita, opettajan ja lääkärin hommat tyttöjen toiveita. Useita mainintoja saivat myös parturi-kampaaja, pelien kehittäjä, lentäjä, näyttelijä, ammattiurheilija, laulaja, eläintenhoitaja, hevosen kouluttaja, kokki, sairaanhoitaja, arkkitehti, insinööri ja muotisuunnittelija. — Koska Aku Ankka on elämänsä aikana kokeillut satoja toinen toistaan kummallisempia ammatteja, Aku Ankan toimitus halusi selvittää suomalaisten lasten suosikkiammatit, Aku Ankan päätoimittaja Aki Hyyppä kertoo tiedotteessa. Sen mukaan oli yllätys, että koululaisten toiveammattien kärjessä olivat perinteiset työt. Suomalaislasten viidestä suosituimmasta toiveammatista on koostettu Kari Korhosen ja muiden Ankka-taiteilijoiden avustuksella oma Aku Ankan teemanumero, joka ilmestyy tänään 2. marraskuuta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/02/Aku%20Ankka%20tutki%3A%20suomalaislasten%20suosikkiammatteja%20ovat%20opettaja%2C%20el%C3%A4inl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri%20ja%20poliisi/2016121443165/4