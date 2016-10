Uutinen

Etelä-Saimaa: Veljekset esiintyvät erilaisilla estradeilla – Lappeenrannan kaupunginorkesterin oboisti Santeri Kaksonen kannustaa pikkuveljeään Elmeriä SaiPan peleissä SaiPan laitahyökkääjä Elmeri Kaksonen luistelee tiistai-iltana Kisapuiston jäällä Saipan kohdatessa Växjön CHL-ottelussa. Santeri Kaksonen soittaa keskiviikkoiltana Lappeenrannan kaupunginorkesterin solistina Straussin oboekonserton. Pienenä Kaksosen veljekset ottivat jatkuvasti toisistaan mittaa pihapeleissä. Silloin kun ei pelattu, painittiin ja nujuttiin. — Joukon nuorimpana jouduin aina kisaamaan itseäni isompia ja parempia vastaan. Se on varmasti yksi syy siihen, että pelaan nyt jääkiekkoa ammatikseni. Halu voittaa syntyi jo silloin, arvioi Elmeri Kaksonen. Vaikka isoveli Santerikin oli kova urheilemaan, häntä oli pienestä pitäen kiinnostanut myös musiikki. Santeri lauloi kuorossa ja ryhtyi soittamaan oboeta musiikkiopistossa. Taidelukion alkaessa rupesi jo tuntumaan, että soittoharrastuksesta saattaisi tulla ammatti. — Kotona harrastuksiamme ei rajoitettu, vaan kannustettiin löytämään oma juttumme, Santeri Kaksonen sanoo. — Mutta jos johonkin ryhtyi, heti ei saanut heittää kirvestä kaivoon, Elmeri Kaksonen muistuttaa. Ilmeisesti kotona osattiin iskostaa lapsiin korkea työmoraali. Kurinalaisen harjoittelun seurauksena kumpikin veljeksistä kehitti harrastuksestaan ammatin. Kun Elmeri luistelee Kisapuistossa jäälle SaiPan oikeana laitahyökkääjänä, Lappeenrannan kaupunginorkesterin oboisti Santeri saattaa samaan aikaan viritellä soitintaan konserttia varten. Istuuko Santeri Kisapuistossa yleisön joukossa SaiPaa kannustamassa ja onko Elmeri tuttu näky kaupunginorkesterin konsertissa? — Täytyy myöntää, etten hirveästi käy konserteissa. Jos Santeri soittaa solistina, silloin saan konsertista enemmän irti, Elmeri sanoo. Oboisti sen sijaan seuraa tiivisti jääkiekkoa ja muutakin urheilua. Kun veljekset tapaavat, keskustelun aiheena on yleensä urheilu. Myös veljellinen kilpailuhenki saattaa yhä silloin tällöin nostaa päätään etenkin, jos se on Elmeristä kiinni. — Minä olen meistä kilpailuhenkisempi. Pelataan sitten vaikka muistipeliä, minun pitää voittaa. Jos ei pelata voitosta, silloin voi yhtä hyvin mennä vaikka nukkumaan, Elmeri nauraa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/01/Veljekset%20esiintyv%C3%A4t%20erilaisilla%20estradeilla%E2%80%89%E2%80%93%E2%80%89Lappeenrannan%20kaupunginorkesterin%20oboisti%20Santeri%20Kaksonen%20kannustaa%20pikkuvelje%C3%A4%C3%A4n%20Elmeri%C3%A4%20SaiPan%20peleiss%C3%A4/2016121435741/4