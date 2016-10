Uutinen

Etelä-Saimaa: Uutisen takaa: Orkesteritreenejä pimeyden keskellä Kaupunginorkesteri saa Lappeenrannalta tukea 800 000 euroa vuodessa. Jokainen kaupunkilainen antaa siten orkesterille rahoistaan noin euron kuukaudessa. Rahamäärä on suunnilleen puolet orkesterin vuosibudjetista. Mitä löytyy talousyhtälön toiselta puolelta? Mitä kaupunki ja sen asukkaat saavat kuukausimaksua vastaan? Vain taloudelliset vaikutukset ovat objektiivisesti laskettavissa, joten tässä on keskitytty pelkästään niiden listaukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä kaupunki saa valtionosuutta orkesteria varten lähes 600 000 euroa. Sekin on veronmaksajien rahaa, mutta ilman kaupungin omaa orkesteria valtio jyvittäisi rahan jollekin toiselle kaupungille. Jokaisen kaupunkilaisen kerran kuukaudessa orkesteriin sijoittama euro tuottaa kaupungille toisin sanoen noin 70 senttiä. Rahoitusalan laitokset pitäisivät sijoitetun pääoman saamaa 70 prosentin tuottoa todennäköisesti hyvänä. Julkinen tuki muodostaa valtaosan orkesterin budjetista, josta suurin osa menee palkkoihin. Ilman niitä yli 20 ihmistä siirtyisi tuloveron maksajasta joko tulonsiirron saajaksi (työttömäksi) tai vaihtoehtoisesti veronmaksajaksi toiselle paikkakunnalle. Lappeenranta saa orkesterilta myös vuokraa sen käyttämistä tiloista. Orkesterin toimistotilalle löytynee täyttäjiä, mutta orkesteri on pääasiallisen konserttisalinsa, Lappeenranta-salin, suurin säännöllinen vuokralainen. Lisäksi orkesteri tukee taiteen perusopetusta Lappeenrannan musiikkiopistossa, sillä konserttiyleisön narikkamaksut menevät opiston käyttöön. Muut Lappeenranta-salin vuokraajat käyttävät narikkamaksunsa itseensä. Orkesteri tukee myös muita kuin taiteen perusopetusta saavia nuoria. Sen konsertit ovat ilmaisia alle 16-vuotiaille, eikä sisäänpääsy edellytä opiskelua taidekoulussa tai jäsenyyttä seurassa, kuten usein esimerkiksi urheilutoimen salivuoroilla. Orkesteri ei toisin sanoen millään tavalla poikkea kulttuuritoimen tai Lappeenrannan kaupungin muista toimialoista. Kaikkien toiminta perustuu julkiselle rahoitukselle, eikä yksikään pyörisi omasta toiminnasta kertyvillä tuloilla. Orchestral Manoeuvres in the Dark on englantilainen, vuonna 1978 perustettu elektronisen musiikin yhtye, jonka suurin hitti ja tunnetuin kappale toistaiseksi on sodanvastainen Enola Gay vuodelta 1980. Enola Gay oli puolestaan B-29-pommikone, joka pudotti Hiroshiman ydinpommin elokuussa 1945. Manööveri taasen tarkoittaa tavallisesti tilanteen hallintaan liittyviä erityisiä toimenpiteitä, varsinkin sotaolosuhteissa. Lappeenranta käy ankaraa arvokeskustelua varojensa käytöstä tänä syksynä. Se voi olla joillekin sotaa, jossa kaupunki on ydinasioidensa äärellä ja jossa kaikki keinot, kuten rajut suoraviivaistukset, ovat sallittuja. Edellä esitelty yhtälö rahavirroista on hyvä pitää mielessä, kun harjoittaa manöövereitä minkä tahansa toimialan kustannuksella — tai kustannuksista. Kaikkien toimialojen lakkautus säästää kaupungin menoja, mutta myös vähentää tuloja. Kirjoittaja on Etelä-Saimaan kulttuuritoimittaja. Juttu on julkaistu painetussa lehdessä 25.10. Sitä on muokattu lehtiversiosta lisäämällä kaksi kohtaa: 1. maininta kaupunkilaisen sijoittaman pääoman tuotosta ja 2. maininta alle 16-vuotiaiden ilmaisesta sisäänpääsystä orkesterin konsertteihin. Lisäksi jutusta on poistettu kaksi kappaletta lopusta. Ne käsittelivät tapaa käydä arvokeskustelua nimettömänä tai nimimerkin suojassa. Poiston syynä on, että näkemys on julkaistu jo aiemmin Etelä-Saimaan verkkolehdessä toisen jutun yhteydessä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/01/Uutisen%20takaa%3A%20Orkesteritreenej%C3%A4%20pimeyden%20keskell%C3%A4/2016121438653/4