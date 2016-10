Uutinen

Etelä-Saimaa: Sotainvalidien osastot yhdistyvät jäsenrivien harventuessa Joutsenolainen Veikko Haimila, 92, on talvesta asti asunut Joutsenon veteraanitalossa. Sotainvalidi ja paikallisen sotainvalidiosaston pitkäaikainen puheenjohtaja, nykyinen kunniapuheenjohtaja, tuntee invalidien asiat monelta kantilta. Veteraaniasiain neuvottelukuntaankin kuuluva Haimila pitää veteraanitaloa yhtenä joutsenolaisten saavutuksista. Se saatiin pystyyn 1990-luvulla, kun sotainvalidit, sotaveteraanit ja rintamamiesveteraanit yhdistivät voimansa Sotiemme Joutsenon veteraanit -yhdistykseksi. — Silloin tuntui, että talon ainoa vika on sen jääminen liian pieneksi. Nyt se on veteraaneille ja invalideille liian suuri. Siksi talo onkin siirtynyt vanhustentaloyhdistykselle ja majoittaa muitakin kuin veteraaneja. Etelä-Karjalassa toimii vielä tämä vuonna neljä sotainvalidiosastoa. Lappeenrannan seudun osastoon kuuluvat lappeenrantalaisten lisäksi Taipalsaaren, Lemin ja Savitaipaleen sotainvalidit. Ruokolahden osastolle tämä vuosi on viimeinen, sillä se on liittymässä Kymi-Karjalan osastoon. Siihen kuuluvat jo imatralaiset, rautjärveläiset, parikkalalaiset ja luumäkeläiset. — Kymi-Karjalassa on isommat puitteet. Meitä on enää kolme invalidia ja sitten puolisojäseniä. Johtokuntaa ei enää meinaa saada koolle, Ruokolahden osaston sihteeri Aila Pulkkinen kertoo. Sotainvalidiasiaa enemmän päivän lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

