Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa turvautuu vahvaan viisikkopeliin – ”Kova iltapuhde on tulossa” Jääkiekon Mestarien liigan puolivälieräpaikkaa SaiPan kustannuksella metsästävä ruotsalainen Växjö Lakers on kovassa iskussa. Ruotsin toissa kauden mestari voitti viime viikolla kaikki kolme peliään SHL:ssä. Sarjataulukossa Växjö on tällä hetkellä seitsemäs, kaksi pistettä SaiPan alkulohkovaiheessa kampittaman Luulajan edellä. — Taitava, hyvin liikkuva joukkue, joka kääntää peliä nopeasti ja paineistaa kentän joka osa-alueella aika vahvasti. Kova iltapuhde on tulossa, SaiPan valmentaja Jouko Viljakainen ennakoi tämän illan ensimmäistä osaottelua Lappeenrannassa. Växjön riveistä löytyy neljä nimekästä suomalaispelaajaa Ville Leino, Olli Palola, Tuomas Kiiskinen ja Teemu Laakso. Joukkueen kanadalaiset Geoff Platt ja Cory Murphy ovat myös tuttuja Suomen liigajäiltä. — Meidän pitää olla valmiita heidän nopeaan suunnanmuutospelaamiseensa. Karvaus, ohjaus, kontra kohdallaan, niin siinä on meidän saumat. Tiiviillä viisikkopelillä isketään, Viljakainen suunnittelee. Toinen osaottelu pelataan Ruotsissa tiistaina 8. marraskuuta. CHL:n ensimmäisen pudotuspelikierroksen tavoin jatkoon edetään yhteismaalituloksen perusteella, joten jokaisella maalilla on iso merkitys jo ensimmäisessä osaottelussa. SaiPan hyökkääjistä John McFarland ja Joona Jääskeläinen ovat loukkaantumisten vuoksi sivussa illan ottelusta. Uusi hyökkääjä Joni Nikko ei puolestaan ole pelikelpoinen, koska hän ehti jo edustaa KalPaa CHL:ssä. Pitkäaikaispotilaista Frans Tuohimaa ja Ville Koho ovat palanneet jääharjoituksiin, mutta eivät harjoittele vielä joukkueen mukana. Mestarien liigan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella SaiPa tiputti jatkosta hallitsevan Suomen mestarin Tapparan. Lappeenrantalaisten lisäksi HIFK, KalPa ja JYP jatkavat maajoukkuetauolla pelejään CHL:ssä. Lue koko uutinen:

