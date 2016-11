Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannassa alkaa torstaina uusi teatterifestivaali Lappeenrannassa alkaa torstai-iltana uusi, kolmipäiväinen teatterifestivaali nimeltään Joutavat nukketeatteripäivät. Avajaisia vietetään ravintola Old Cockissa aikuisten klubi-illalla nimeltään Punch night fever! Nukketeatteriklubi järjestetään kuukausittain Kansallisteatterin lavaklubilla Helsingissä, ja se on saavuttanut suuren yleisösuosion. Punch night fever! on kielletty alle 18-vuotiailta, mutta tässä tapauksessa K18 ei viittaa seksiin eikä väkivaltaan. — Pääsyy ikärajalle on, että klubi on baarissa. Tosin esitysten sisältökin on aikuisten sisältöä, eli villiä ja kesytöntä, sanoo tapahtuman taiteellinen johtaja Perrine Ferrafiat. Perjantaina ja lauantaina Lappeenrannan kaupunginteatterin pienellä lavalla nähdään Sandrina Lindgrenin ja Ishmael Falken esitys Trafika. Se kertoo haikean koomisesti pariskunnasta, joka ei enää puhu toisilleen. Vuoropuhelua käydään ainoastaan liikennemerkkien välityksellä. Lauantaina päivällä taiteilijat kertovat työstään Lappeenrannan taidemuseossa järjestettävässä tilaisuudessa. Taidemuseolla kuullaan lauantaina myös nukketeatterialan asiantuntijan Marjut Tawastin luento. Etelä-Karjalan museolla nähdään lauantaina lapsille sopiva Sandra Langen esittämä nukkesirkus Gelsomina. Lisätietoja ja tarkemmat aikataulut löytyvät muun muassa osoitteesta joutavatnukketeatteripaivat.wordpress.com Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/01/Lappeenrannassa%20alkaa%20torstaina%20uusi%20teatterifestivaali/2016121441025/4