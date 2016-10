Uutinen

Etelä-Saimaa: Kisa työvoimakoulutuksista kiristyy — koulutuskuntayhtymä aloitti opettajia koskevat yt-neuvottelut lomautustarpeen varalta Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä aloitti maanantaina ammattiopisto Sammon työvoimakoulutusopettajia koskevat yt-neuvottelut. Niissä on kyse rahasta sekä ajoituksista. Yhtymä on yleensä menestynyt hyvin työvoimakoulutuksen tuottamisesta käydyissä tarjouskilpailuissa. Kilpailu kuitenkin kiristyy koko ajan, koulutuskuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara toteaa. Asetelmia lähtöviivalla tiukentaa samalla se, että valtion linja työvoimakoulutuksen määrärahoissa on ollut leikkaava. Lehmusvaaran mukaan mahdollista on, että ainakaan kaikkia kilpailutuksista kotiin voitettavia ensi vuoden koulutuksia ei ehditä aloittaa heti vuoden alusta. Tällöin työvoimakoulutusopettajia jäisi töitä vaille sydäntalven ajaksi. — Toivomme Ely-keskukselta nopeita kilpailutuspäätöksiä, Lehmusvaara sanoo. Opettajien mahdollisia lomautuksia tarkasteleva yt-kierros kestää vähintään joulukuun puoliväliin. Siihen mennessä koulutuskilpailujen tuloksista tiedetään todennäköisesti jo enemmän. Yt-neuvottelujen piirissä on Lehmusvaaran mukaan 53 työvoimakoulutusopettajaa. Heidän työpaikkansa ovat Lappeenrannassa ja Imatralla. Lehmusvaaran mukaan koulutuskuntayhtymä on suunnitellut ensi vuodelle työvoimakoulutuksia 3,7 miljoonalla eurolla. Tämän vuoden toteutumaksi on tulossa 3,9 miljoonaa. Viime vuonna työvoimakoulutusta tuotettiin kuudella miljoonalla eurolla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/01/Kisa%20ty%C3%B6voimakoulutuksista%20kiristyy%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89koulutuskuntayhtym%C3%A4%20aloitti%20opettajia%20koskevat%20yt-neuvottelut%20lomautustarpeen%20varalta%20%20/2016521436641/4