Etelä-Saimaa: Hovinpellon päiväkodin seinää töhrittiin taas – Poliisi: Ilkivalta on jatkuva ilmiö Hovinpellon päiväkoti on joutunut lyhyellä aikavälillä toistamiseen ilkivallan kohteeksi. Spray-maalauksella on sotkettu päiväkodin seinän lisäksi nimikyltit. Päiväkodin johtaja Marjo Alamäki harmittelee koko Hovinpellon alueella esiintyvää ilkivaltaa. — Luistelukenttää ja pukukoppeja sotketaan jatkuvasti, Alamäki huomauttaa. Teemu Liikkanen Lappeenrannan poliisin palvelupäivystyksestä toteaa, että ilkivalta on jatkuva ilmiö. Liikkasen mukaan ilkivaltaa on ympäri vuoden, ja se kohdistuu usein julkisiin rakennuksiin. Koulujen ja päiväkotien seiniin tehdyistä spray-maalauksista ei ole ollut erityisen suurta haittaa. — Tekojen takana on yleensä satunnaiset henkilöt ja harvemmin sen suurempaa ryhmittymää, arvioi Liikkanen. Ilkivallan sattuessa kustannukset nousevat kuitenkin korkealle. Spray-maalaus voi olla vaikeaa poistaa kokonaan. — Kulut nousevat yllättävän korkealle, ja niiden poistamiseen kuluu paljon aikaa, toteaa Liikkanen.

