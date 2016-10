Uutinen

Etelä-Saimaa: Golden Swing hakee velkasaneeraukseen — Etelä-Karjalan osuuspankki irtisanoi lainat Kahilanniemen golfklubin omistava Golden Swing Lappeenranta Oy hakee yrityssaneeraukseen. Golden Swingin omistaa lappeenrantalainen kiinteistösijoittaja Jukka Suninen yhtiönsä Kolikeskuksen kautta.Sunisen mukaan Etelä-Karjalan osuuspankki on irtisanonut Golden Swingin lainat. Se tarkoittaa Sunisen mukaan sitä, että pankki haluaa laittaa golfklubin myyntiin.Yhtiöllä ei ole muuta toimintaa tai omaisuutta kuin entinen golfklubi.— Yhtiö pystyy kattamaan kulunsa vuokratuotoilla, mutta ei pysty tietenkään lyhentämään lainoja, Suninen sanoo.Yrityssaneerauksen vaihtoehtona on yleensä konkurssi. Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns ei kommentoinut asiaa pankkisalaisuuden vuoksi.Saneeraushakemus käsitellään Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Sunisen mukaan hakemus jätettiin syyskuun alussa, ja ratkaisua odotetaan parin kolmen viikon sisällä.Kahilanniemen golfkentän toimintaan yrityssaneerauksen hyväksymisellä tai hylkäämisellä ei ole vaikutusta. Suninen teki keväällä sopimuksen Viipurin Golfin kanssa siitä, että seura hoitaa jatkossa kaikki kentän toiminnot pysyvästi. Tukikohtana on Golden Swingin rakennuttama pikkuklubi, joka siirtyi Viipurin Golfin omistukseen.— Saatiin golfille harjoituspaikat seuran omistukseen, meidän yhtiömme otti puoli miljoonaa takkiin siitä.Pääosan golfkentän maa-alueista Viipurin Golf on vuokrannut Lappeenrannan kaupungilta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/01/Golden%20Swing%20hakee%20velkasaneeraukseen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Etel%C3%A4-Karjalan%20osuuspankki%20irtisanoi%20lainat/2016121438503/4