Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalassa kaksi miljoonakerhossa — kymmenen kärjessä paljon muutoksia viime vuodesta Etelä-Karjalan viime vuoden tulolistan kymmenen kärki on pääosin vaihtunut. Ykkösenä on kuitenkin edelleen Vartiaisen sukua, nyt Karoliina Kupiais, joka on kuvataiteilija Taipalsaarelta. Kupiaiksen 1,68 miljoonan tulot olivat pelkästään pääomatuloja, ansiotuloja ei ollut yhtään. Maakunnan miljoonakerhoon ylsi toisena Pekka Aunola, joka on A&D Automation Oy:n hallituksen puheenjohtaja Imatralta. Hänen tulonsa olivat 1,02 miljoonaa, joista 992 000 pääomatuloja. Kolmantena oleva David Hunt on Svetogorskissa toimivan International Papersin (IP) johtajia, joita on ollut Etelä-Karjalan suurituloisten kärkisijoilla useana vuonna. Hunt oli edellisen kerran kahdeksas. Viime vuonna Huntin 880 000 euron tulot olivat lähes kokonaan ansiotuloja. Neljäntenä viime vuoden Etelä-Karjalan listalla on Lappeenrannassa tunnettu liikemies ja sijoittaja Ossi Vilhu. Hänen noin 850 000 euron tulonsa olivat pääosin pääomatuloja. Viidentenä on Olli Nousiainen, joka on yrityskaupan tehnyt fysioterapiayrittäjä Lappeenrannasta. Hänen tulonsa olivat 779 000, pääosin pääomatuloja. Kuudentena on Ismo Reinikainen noin 770 000 euron tuloilla, jotka ovat lähes kokonaan pääomatuloja. Seitsemäntenä on lappeenrantalainen Tapani Artell, joka myi maanrakennusalan yrityksensä viime vuonna. Artellilla oli 632 000 euron tulot. Kahdeksantena oleva Timo Turkka on entinen rakennuspalvelualan yrittäjä, nykyinen eläkeläinen ja sijoittaja Taipalsaarelta. Hänen tulonsa olivat 608 000 euroa. Yhdeksäntenä listalla on Juha Kuisma, joka on puhtaanapitoalan yrittäjä Ruokolahdelta. Hänen yrityksensä siirtyi viime vuonna tytäryhtiöksi Delete Groupiin. Kuisman tulot olivat 552 000 euroa. Imatralaisen rakennusliike Evälahden hallituksen puheenjohtaja Jukka Evälahti oli listan kymmenes 527 000 euron tuloilla. Edellisellä kerralla hän oli vuonna maakunnan tulokärjessä viides. Lue koko uutinen:

