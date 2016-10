Uutinen

Etelä-Saimaa: Elektrobitin omistajat valloittivat suurituloisimpien listan kärkipaikat: tulokuningas ansaitsi yli 45 miljoonaa euroa – Jorma Ollila listan kakkosena Suomalaisista eniten verotettavaa tuloa vuonna 2015 keräsi ohjelmistoyhtiö Elektrobitin perustaja Juha Hulkko. Hänen pääoma- ja ansiotulonsa olivat viime vuonna yhteensä 45,5 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten tuloja, 42,6 miljoonaa euroa, keräsi Nokian pitkäaikainen johtaja Jorma Ollila. Listan kolmas oli Supercellin perustaja Mikko Kodisoja. Hänen ansionsa olivat 34,6 miljoonaa euroa. Verohallinto julkisti tiedot viime vuoden verotuksesta tiistaina. Tulolistan kärjessä oleva Juha Hulkko on ohjelmistoyhtiö Elektrobitin suuromistaja. Yhtiö myi kesällä 2015 autoalan liiketoimintansa saksalaiselle Continentalille 600 miljoonalla eurolla. Kauppahinta jaettiin Elektrobitin osakkeenomistajille. Viime vuonna Ouluun osuivatkin jättitulot. Elektobitin omistajista listakärkeen nousivat myös Kai Hildén, Erkki Veikkolainen ja Eero Halonen. Hildenin tulot olivat 31,3 miljoonaa ja hän oli listan neljäs. Veikkolainen oli viides 22,8 miljoonan euron tuloilla. Eero Halonen sai 21,6 miljoonaa ja oli kuudes. Tulolistan kakkosena oli Nokian entinen pääjohtaja Jorma Ollila. Ollilan pääoma- ja ansiotulot olivat 42,6 miljoonaa euroa. Ollila on ollut vuodesta toiseen ansiotulojen kärkipäässä. Nyt hän oli noussut myös pääomatuloissa listan kärkeen, sijalle kaksi Juha Hulkon jälkeen. Ollilan pääomatulot viime vuonna olivat 40,5 miljoonaa euroa. Ansio- ja pääomatulolistan kolmantena oli Mikko Kodisoja (34,6 miljoonaa euroa), joka on peliyhtiö Supercellin perustajia. Nykyisin Kodisohja työskentelee peliyhtiössä tittelillä luova johtaja. Lue artikkeli Helsingin Sanomien verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/01/Elektrobitin%20omistajat%20valloittivat%20suurituloisimpien%20listan%20k%C3%A4rkipaikat%3A%20tulokuningas%20ansaitsi%20yli%2045%20miljoonaa%20euroa%20%E2%80%93%20Jorma%20Ollila%20listan%20kakkosena/2016121438736/4