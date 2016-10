Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuoksen sataman tonnit puolittuivat — kartonki on kuuma peruna tavarakuljetuksissa Imatran Vuoksen sataman tavaratonnit ovat puolittuneet kolmessa vuodessa. Viime vuonna satamassa käsiteltiin 291 000 tonnia. Satamalla on asiakkaina imatralainen suurteollisuus: Stora Enso ja Ovako. Satamaoperaattori Saimaa Terminalsin tuotantojohtaja Hannu Kaipainen sanoo Ovakon osuuden olevan viidenneksen luokkaa toiminnasta. Sataman kautta kulkevan tavaran määrä on ollut vuosituhannen alun tasolla, ja pysyy ennallaan myös ensi vuonna. Tuontipuolella suurin muutos on ollut raakapuun tuonnin tyrehtyminen Latviasta. Vientituotteiden kohdalla syyt ovat moninaisemmat. Stora Enson logistiikkajohtaja Timo Hatva sanoo, että perussyy on tuotteissa. Siirtyminen kartonkiin muuttanut niin asiakaskuntaa kuin eräkokojakin, jotka ovat pirstaloituneet. Saimaa Terminalsin Hannu Kaipainen kuvailee kartonkia kuumaksi perunaksi Saimaan tavarakuljetuksissa. — Nykyisillä lavoilla kartonkia voidaan kuljettaa 2 200 tonnia, mutta joillakin on tarve saada enemmän ja suuremmilla laivoilla. Tämän takia kartonkia menee enemmän merisatamien kautta, Kaipainen sanoo. Satamaoperaattori on joutunut kuljetusten vähentyessä taloudellisesti ahtaalle. — Tällä hetkellä ei ole investointikykyä, Kaipainen sanoo. Toiminnan kehittämistä haittaa hänen mukaansa myös se, että menneistä vuosista poiketen metsäteollisuus tekee operaattorin kanssa sopimuksia vain vuodeksi kerrallaan. Heikentyneistä näkymistä huolimatta imatralaisten ei tarvitse kantaa huolta Vuoksen sataman tulevaisuudesta. — Stora Enso pitää sitä strategisena paikkana ja vesikuljetukset ovat ympäristöystävällisiä, Kaipainen muistuttaa. Lue koko uutinen:

