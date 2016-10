Uutinen

Etelä-Saimaa: Vapaudenaukion Technopolikseen tulee uusi ravintoloitsija, Sodexo lopettaa Lappeenrannan Vapaudenaukion Technopoliksen ravintolayhtiö vaihtuu. Ruokailupalveluyhtiö Sodexo on ilmoittanut lopettavansa lounasravintolan pitämisen Technopoliksessa. Vapaudenaukion talon omistava kiinteistösijoitusyhtiö Assi Group käy neuvotteluja uusien yrittäjien kanssa, Assi Groupin kiinteistötoiminnanjohtaja Markku Hokkanen kertoo. — Ravintola pitäisi saada tunnetummaksi. Paikka on hyvä, mutta monet luulevat, ettei ravintola ole yleisölle avoin, hän sanoo. Ravintola sijaitsee katutasossa. Sodexon toiminta Technopoliksessa loppuu joulu- tai tammikuussa, riippuen siitä, milloin seuraava yrittäjä aloittaa. — Tarkoitus on taata, että ravintolatoiminta jatkuu ilman katkoksia, Sodexon viestintä- ja markkinointipäällikkö Marja Mäenpää sanoo. Sodexo ei kerro, miksi se luopuu Technopoliksen ravintolasta. Sodexolla on Technopoliksessa alle 10 työntekijää. Lue koko uutinen:

