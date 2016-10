Uutinen

Etelä-Saimaa: Vanhuksille etsitään perhehoitajia — arjen eläminen yhdessä tärkeintä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri valmistautuu aloittamaan joulukuussa uusien perhehoitajien valmennuksen. Perhehoidossa hoitaja menee hoidettavan — vanhuksen tai vammaisen — luo tai ottaa tämän omaan kotiinsa eri pituisiksi ajoiksi. Tehtävään ei ole koulutus- tai ammattipätevyysvaatimuksia, sillä lääketieteellisestä hoidosta vastaavat Eksoten kotihoitajat. Perhehoitajan tärkein tehtävä on olla mukana hoidettavan arjessa. Lyhytaikaista perhehoitoa voi antaa jo kahden illan valmennuksen jälkeen. Jatkuva perhehoito, johon Eksote toivoo myös löytävänsä halukkaita hoitajia, edellyttää kahdeksan kerran valmennusta. — Se on prosessimuotoinen, ja sen aikana voi miettiä, sopiiko työ itselle. Valmennukseen osallistuminen ei merkitse sitoutumista, Sari Lähteenmäki Imatran Iso apu palvelupisteestä painottaa. Sama valmennus sopii sekä vammaisten että vanhusten hoidosta kiinnostuneille. Eksote maksaa perhehoitajille palkkion. Sen suuruus on 44 eurosta 88 euroon päivältä riippuen hoitoajasta. Lähteenmäki ei usko, että kukaan ryhtyy työhön vain rahan vuoksi. — Valmennuksen aikana joutuu tutkimaan itseään. Taustalla pitää olla auttamisenhalu ja halu kohdata ihminen. Eksotella on tällä hetkellä toistakymmentä asiakasta, jotka saavat apua perhehoitajilta. Yksi hoitajista on Pirjo Dufva. Vuoksenniskalla asuva Dufva käy kerran, pari viikossa Edith Turusen seurana Joutsenon Karjalaisenkylässä. Näin omaishoitajana toimiva Pauli Turunen pääsee asioille tai tuulettumaan metsätöissä. Ennen huhtikuuta Pauli Turusella ei juuri ollut mahdollisuutta omiin menoihin. Vaimolla on muistisairaus. Tämä keittelee vielä kahvit ja muistaa aamulääkkeet, mutta yksin tätä ei voi jättää. Kotihoidosssa on Lähteenmäen mukaan paljon sellaisia asiakkaita, niin vanhuksia kuin vammaisia, jotka sopisivat perhehoitoon. — Sitä ei tarjota läheskään kaikille, joille se sopisi, koska tiedetään, ettei paikkoja ja hoitajia ole, Lähteenmäki sanoo. Eksoten infotilaisuudet perhehoidosta pidetään 2.11. klo 17 Lappeenrannan Iso apu -palvelukeskuksessa ja 3.11. klo 17 Savitaipaleen hyvinvointiasemalla. Lue koko uutinen:

