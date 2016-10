Uutinen

Etelä-Saimaa: Vahvistusta vanhusten hoitoon — Eksotessa aloitti geriatrian osaamiskeskus Geriatrisen osaamisen pitäisi vahvistua Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote). Geriatria on lääketieteen erikoisala, joka keskittyy hoitamaan iäkkäitä potilaita kokonaisvaltaisesti. Elokuun alusta asti Eksotessa on toiminut geriatrian osaamiskeskus. Se kokoaa yhteen aiemmin eri vastuualueilla toimineet geriatrit ja tukee työntekijöitä kaikissa vanhusten palveluissa. Armilan sairaalan lisäksi geriatrit työskentelevät Lehmuskodissa ja käyvät tehostetun palveluasumisen yksiköissä. — Uusi kokeilu on se, että geriatrit ovat mukana arviointijaksolla, jonka perusteella ratkaistaan, tarvitseeko vanhus säännöllistä kotihoitoa, geriatrian ylilääkäri Marja-Riitta Jaakkola kertoo. Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitajille järjestetään geriatrian koulutusta talven aikana. Tarkoitus on saada maakuntaan myös lisää geriatreja. Eksotessa heitä on nyt viisi, ja lisäksi kaksi erikoistumisjaksolla olevaa. Erikoistujia toivotaan lisää, ja haussa on geriatrian apulaisylilääkärin virka kotihoidon alueelle. — Siellä olisi paljon työtä geriatreille, Jaakkola toteaa. Jaakkolan mukaan suurin hyöty geriatreista on muistisairaiden hoidossa. Oikea jatkohoito ja lääkityksen pitäminen ajan tasalla voi tuoda muistisairaallekin lisää toimintakykyisiä vuosia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/31/Vahvistusta%20vanhusten%20hoitoon%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Eksotessa%20aloitti%20geriatrian%20osaamiskeskus/2016121435639/4